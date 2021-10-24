Vitor Pereira: Rakibimiz yarım puanı bile hak etmedi

Süper Lig'de Trabzonspor 'un ardından Alanyaspor 'a da mağlup olan Fenerbahçe 'nin teknik direktörü Vitor Pereira, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın öneminden bahseden teknik adam, futbolun bazen adaletli olmadığını dile getirdi.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için çok önemli bir maçtı. Her şeyimizi verdik, çok baskılı oynadık ve rakibimizi sahalarından çıkarmadık. Rakibimiz belki beraberliği, yarım puanı bile hak etmedi ama futbolun bazen adaleti olmayabiliyor."

"Biz savaşmaya devam edeceğiz. Bugünkü maç istediğimiz gibi olmadı ancak bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yaparak kazanmak istiyoruz."

"Taraftarın tepkisi normal çünkü hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bizim taraftar için çalışmamız gerekiyor çünkü onlar bu kulübün ruhu."



