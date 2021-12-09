Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Çok güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini dile getiren Pereira, "Bundesliga'da oynuyorlar. Bayer Münih'i yenen takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Maçtan önce kafamızda kazanmak vardı ama 2 gün sonra ligde başka bir maç var. Bugün sahada elimizden geldiğince rekabet etmeye çalıştık, istediğimiz sonuç bu değildi. Sahada organize görünüp rakibe problemler ürettik. İlk yarıda boşluklar verdik ve 1-0 öne geçtiler. Daha sonra 1-1 yaptık. Sene başında bu turnuvanın böyle geçeceğini düşünmüyorduk. Bu turnuvada yakaladığımız şansları gole çevirmemiz lazım. Kaçırdığımız penaltılar ve yediğimiz goller belirleyici oldu. Baktığımızda tecrübe edinmiş olduk" dedi.

"Gaziantep maçı önemli olacak"

Pereira, ligde pazartesi günü oynayacakları Gaziantep maçı ile ilgili olarak, "Bu maçı oynarken aklımızda bir sonraki maç oluyor. Ana hedefimiz lig. Gaziantep maçı önemli olacak. Gaziantep hocasının dediklerine bir şey diyemem, kendi takım hakkında konuşurum" diye konuştu.

"Pelkas'ın daha fazla süre alıp oynaması gerekiyor"

Portekizli teknik adam, Pelkas'ın performansıyla ilgili soruya, "Benim için en önemlisi onun bu takıma yardım etmek istediğini görmek. Zamana ihtiyacı var. Daha fazla süre alıp oynaması gerekiyor performansını arttırıp seviyeyi yakalayabilmesi için. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı takıma yardım edebilmek için" şeklinde cevap verdi.

"Kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz"

Hedeflerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu vurgulayan Pereira, "Ligi öncelik olarak görmemiz benim değil kulübün önceliği ligi kazanmak. Konferansta kuvvetli takımlar var. Şuan yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak. Takım içindeki dengeyi korumaya çalışıyoruz. Ana hedefimiz lig kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz" dedi.

DHA



