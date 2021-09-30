Vitor Pereira: Normalde yapmadığımız hataları yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3-0 mağlup oldukları Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu. Pereira, 'Normalde yapmadığımız hataları yaptık' dedi.

Pereira'nın açıklamaları şöyle;

Normalde yapmadığımız hataları yaptık. İlk fırsatlarında golü buldular. Basit top kaybettik. Merkezde bize fırsat vermediler. İkinci yarıya çok iyi başladık. Pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. İkinci yarıda kalbimizle oynadık ama olmadı. Bugün kaybettiğimiz 3 puanı önümüzdeki maçlarda kazanmamız ve pazar günü oynayacağımız maça hazırlanmamız lazım. Bugünkü maçın anahtarı, ilk golü atmaktı. Onlar da ilk golü attık. En iyi oynadığımız dönemde de ikinci golü attılar, onlar ikinci golü attığında maç bizim için bitti.