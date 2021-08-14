Vitor Pereira: Kazanarak başlamak önemli

Fenerbahçe ’de teknik direktör Vitor Pereira, dün yapılan antrenmandan önce öğrencileriyle bir toplantı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, hazırlık dönemi boyunca çok iyi çalıştıklarını belirterek, “Şimdi bunun meyvelerini toplama zamanı. Lige 3 puanla başlamak moral açısından son derece önemli. Rakibimiz ligin yeni takımlarından ve çok iddialı transferler yaptılar. Onlar da Fenerbahçe gibi bir takıma karşı kazanarak başlamayı çok isteyecek. Dikkatli olmalı ve motivasyonumuzu 90 dakika boyunca korumalıyız” dedi.



