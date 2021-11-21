Süper Lig 'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde, Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Derbinin öneminden bahseden Vitor Pereira, beraberliği düşünmediklerini ve kazanmak için geldiklerini belirtti. Portekizli teknik adam ayrıca, 4'lü savunma tercihini açıkladı.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

﻿﻿"Derbiler her zaman çok önemlidir. 3 puandan fazlasını ifade eder. Böyle maçlarda karakterli oynamanız, takım ruhunu sahaya yansıtmanız gerekir. Büyük oyuncular, böyle maçları severler. Buraya kazanmak için geldik. Kafamızda beraberlik yok."

"Birden fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım. Bazen bazı değişiklikler yapmanız gerekir oyuncularınızın sahada daha rahat hissedebilmesi için. Bizim de dörtlü savunma ile oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bugünkü maç için en iyi kararın bu olduğunu düşündük."







