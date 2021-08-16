Süper Lig'de 2021/22 sezonuna Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe 'de transfer çalışmalarına hız verildi. Samatta'nın performansından memnun kalmayan, Valencia'nın ardından Serdar Dursun'un da sakatlanmasıyla forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Vitor Pereira, yönetimden Cedric Bakambu transferini istedi.

31 Aralık'ta sözleşmesi bitiyor

Başkan Ali Koç, 30 yaşındaki forvetin transferi için Çin kulübüyle görüşmelere başlamak için harekete geçti. 31 Aralık'ta Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesi bitecek olan Cedric Bakambu için Guoan'ın bonservis konusunda yüksek beklentilere sahip olmadığı öğrenildi.

40 milyon Euro'ya gitti

2014-2015 sezonunda Bursaspor'da forma giyen ardından 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e ve sonrasında 40 milyon Euro'ya Çin ekibi Beijing Guoan'a giden Cedric Bakambu için Trabzonspor iddiaları ortaya atılmıştı. 30 yaşındaki santrfor için İspanyol ekibi Sevilla'nın ve eski takımı Villarreal'in devrede olduğu öne sürüldü. 4 ay sonra Çin temsilcisiyle sözleşmesi sona erecek olan Bakambu bonservisini eline alacak.

Sol kanat beki istiyor

Yönetimle görüşen Pereira, sol kanat beki için de yönetime talepte bulundu. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının iki pozisyondaki sıkıntının bir an önce giderilmesi için tüm imkanları seferber ettiği aktarıldı.

Çağrı Davran / Fanatik ÖZEL







