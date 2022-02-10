Fenerbahçe ’de futbol takımı adeta iflas etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon tek hedef olarak kalan Ziraat Türkiye Kupası’na da Kadıköy’de havlu attı. Hem de yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynayan Kayserispor’a karşı maç kaybedildi. Özellikle Vitor Pereira’nın ayrıldığı 20 Aralık 2021’den bugüne kadar gelen 1.5 aylık süreç akıllara geldi. Zira Fenerbahçe Pereira’nın ardından sadece 2 galibiyet alabildi, 9 kişilik Karagümrük’ü yenemedi ve son olarak 10 kişilik Kayserispor’a evinde elendi.

Benzer süreçler yaşanıyor

Aslında bu durum Ali Koç döneminde çok sık tekrar etti. İlk göreve gelindiğinde Aykut Kocaman gitti, takımın başına geçen Cocu ile kulüp ligde 17. sıraya kadar geriledi. Ersun Yanal’ın ardından 100 gün hocasız geçildi, takım önce ligde 7. sıraya kadar indi, sonra kupadan da elendi. Şimdi benzer bir süreç Vitor Pereira’nın sonrasında yaşanıyor. Portekizli hoca gittiğinde takım zaten 5. sıradaydı, şu anda ise 6. sırada bulunuyor ve lider Trabzonspor’la puan farkı 20’ye çıktı.

Forvetlere tepki

Sarı-lacivertlilerde takımın mevcut forvetlerine tepki artıyor. Berisha’nın Kayserispor maçındaki görüntüsü sabırları taşırdı. Serdar Dursun’un da etki yaratmaması umutsuzluğu artırdı.

Valencia’nın da eski görüntüsünden uzak olması keyifleri daha da kaçırıyor. Şu anda ligde havlu atan, kupadan da elenen sarı-lacivertlilerde tek hedef UEFA Konferans Ligi’ndeki Slavia Prag karşılaşması olsa da camiada umutsuz bir bekleyiş var.

4’lü sistem işe yaramadı

Vitor Pereira döneminde başkan Ali Koç da başta olmak üzere camiada 3’lü sistem eleştirisi vardı. Ancak Pereira gittikten sonra takım tam anlamıyla 4’lü sisteme geçti. Buna karşın herkesin istediği 4’lü sistem başarılı sonuçları getirmedi. Bu düzende sarı-lacivertliler sadece 2 kez kazanırken, kupada havlu attı, ligde zirveye uzak kaldı.

Corinthians çok istiyor

Teknik Direktör Vitor Pereira, Brezilya’da Corinthians tarafından isteniyor. Brezilya basınında son dakika olarak verilen haberlerde, Corinthians’ın Pereira ile yaptığı ilk görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi. Daha önce Flamengo ve Everton’ın da gündemine giren Portekizli çalıştırıcı, bu kez daha sıcak temaslarda bulundu. Corinthians’ın da Pereira konusunda çok istekli olduğu vurgulandı.

Mame Thiam’ı bile arıyor

Fenerbahçe’de forvet krizi de devam ediyor. Devre arası transfer döneminde hiçbir hamle yapmayan sarı-lacivertlilerde özellikle golcü konusunda sıkıntılar sürüyor. Kayserispor’la oynanan kupa maçında Berisha’nın etkisizliği, Serdar Dursun’un oyuna ağırlığını koyamaması ve Valencia’nın da sakatlık sürecinden sonra toparlanamaması keyifleri kaçırıyor.

Özellikle sarı-lacivertlilerde sezon başında ayrılan Mame Thiam’ın şu an kariyerinin en parlak dönemini yaşaması gözlerden kaçmıyor. Ligde bu sezon Kayserispor formasıyla 16 maçta 9 gol atıp, 4 asist yapan ve 13 gole direkt etki eden Thiam, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında da 4 gole imzasını koydu.

Öte yandan 30 yaşındaki forvet Senegal Milli Takımı ile de Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon oldu. Thiam hem sol açık hem de forvet oynayarak da önemli bir jokerdi.

Mesut ve Zajc takıma dönüyor

Deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Novak, Gustavo, İrfan ve Altay’ın sakatlıkları devam ederken, Mesut ve Zajc’ın bu hafta takıma dönmesi bekleniyor. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın iki oyuncuyu da ilk 11’de başlatmayı düşünmediği öğrenildi. (Skorer)