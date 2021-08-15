Süper Lig 'de 2021/22 sezonunu Adana Demirspor deplasmanında açan Fenerbahçe 'de teknik patron Vitor Pereira, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için döndüğünü vurgulayan Pereira, "Buraya yarım kalan işimi tamamlamaya döndüm, Fenerbahçe'ye şampiyon olmaya geldim. Bu hikayeyi tamamlamak istiyorum" diye konuştu.

Sistem ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren Pereira, "Önemli olan sistem değil sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışların değişmemesi." ifadelerini kullandı.







