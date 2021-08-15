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Vitor Pereira: Fenerbahçe'ye şampiyon olmaya geldim!

Adana Demirspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sarı Lacivertli ekibe yarım kalan işini tamamlamaya ve şampiyon olmaya geldiğini vurguladı.

15 Ağustos 2021, Pazar 21:26 Son Güncelleme:
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Vitor Pereira: Fenerbahçe'ye şampiyon olmaya geldim!

Süper Lig 'de 2021/22 sezonunu Adana Demirspor deplasmanında açan Fenerbahçe 'de teknik patron Vitor Pereira, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için döndüğünü vurgulayan Pereira, "Buraya yarım kalan işimi tamamlamaya döndüm, Fenerbahçe'ye şampiyon olmaya geldim. Bu hikayeyi tamamlamak istiyorum" diye konuştu. 

Sistem ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren Pereira, "Önemli olan sistem değil sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışların değişmemesi." ifadelerini kullandı.


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