Fenerbahçe 'de iki dönem geçiren, son olarak geçen sezon takımın başına gelip beklentileri karşılayamadığı için devre arasında gönderilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, daha sonra Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın başına geçmişti.

Brezilya Serie A'da sezonu 65 puanla 4. sırada bitiren Corinthians, ayrıca Brezilya Kupası'nda Flamengo ile final oynayıp penaltı atışlarında mağlup olarak kupayı kazanamamıştı.

Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi sona erdikten sonra takımda yaşadığı huzursuzluklar nedeniyle mukavelesini uzatmayan Portekizli çalıştırıcı, 1,63 maç başına galibiyet puanı ile sezonu tamamladı ve Corinthians ile yollarını ayırdı.





RAKİBİNE İMZA ATTI

54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının yeni durağı yine bir Brezilya kulübü oldu. Geçen sezon Brezilya Kupası'nı finalde kaybettiği rakibi Flamengo'nun başına geçen Pereira, kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Portekizli hoca, yeni takımında transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde start verdi. Listesinde yer alan isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuydu.





GÖZÜNÜ ROSSI'YE DİKTİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımın yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin eski hocası Vitor Pereira, gözünü Diego Rossi'ye dikti.





Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, gözünü eski oyuncusuna dikti! Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere Los Angeles FC'den transfer olan Uruguaylı yıldız Diego Rossi'yi yeni takımı Flamengo'ya transfer etmek için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

F.Bahçe forması ile 2. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 61 maçta forma giyerken 9 kez de ağları sarstı.

F.Bahçe 5.5 milyon Euro karşılığında aldığı oyuncu için 15 milyon Euro seviyesinde bir bonservis istiyor. Rossi'nin kontratı 2024- 25 sezonunda bitiyor.







