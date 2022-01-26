Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, kulüp içerisinden gelen tavsiyeleri reddederken; Vitor Pereira'yı teknik direktörlük konusunda birinci tercih haline getirdi. İngiliz basını ise Everton taraftarnının Portekizli teknik adamı istemediğine vurgu yaptı.

Everton taraftarları ayrıca Salı akşamı Liverpool sahilindeki Moshiri'ye ait Liver Binalarına da kulüp yönetimini protesto eden pankartlar astılar.

Porto, Olimpiakos, Sanghay SIPG ve Fenerbahçe 'deki performansı ve 2017'de çalıştırdığı 1860 Münih'i küme düşürmesinden dolayı Vitor Pereira'nın taraftarlar arasındaki sicili parlak değil.









Bazı taraftarlar, Everton'ın stadı Goodison Park'ın duvarlarına Vitor Pereira'yı istemediklerine dair yazı yazı yazdı. Kulüpten ayrılıp sezon başında Real Madrid'e giden Carlo Ancelotti'den önce Everton'la ismi anılan Pereira'nın menajeri Kia Joorabchian'ın kulüp başkanı ve Moshiri ile Everton'ın destekçisi Alisher Usmanov'un arkadaşı olduğu vurgulandı.

Everton'da gündemdeki diğer isimler Derby County ile Championship'te kümede kalma mücadelesi veren eski futbolcu Wayne Rooney ile Chelsea efsanesi Frank Lampard. Taraftarlar Lampard'ı daha çok isterken; Chelsea'deki kötü kariyerini yeniden inşa etmek isteyen İngiltere Milli Takımının eski orta saha oyuncusu Lampard da kariyerine yeni bir başlangıç yapma hedefinde.

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