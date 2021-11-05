UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda Antwerp'i 3-0 yenen Fenerbahçe 'de Teknik Direktör Vitor Pereira maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pereira'nın açıklamaları şöyle;

Sonuçtan ve takımın performansından dolayı çok mutluyum. Bu galibiyeti hak ettik. Takım tebriği hak ediyor. Gol yemedik, 3 gol attık. Daha da atabilirdik, güzel bir maç oldu. Hala mücadelenin içindeyiz. Eğer bugünkü gibi oynarsak Yunanistan'da da kazanabiliriz. Grupta şansımız var. Aynı zamanda taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Otel çıkışında bizi desteklediler. Benim takımımdan, oyuncularımdan hiçbir şüphem yok. Taraftarlarımızdan, başkanımızın tutkusundan da öyle. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. İrfan'ın kalitesini biliyoruz. Ama sakatlandı ve uzun süre aramızda yoktu. Şimdi fiziksel durumunu toparlıyor. Özellikle topla olan teknik kalitesi ve karar verme kapasitesi çok iyi. Bugün oyuncularımı çok beğendim, sahaya koymuş oldukları ruhu çok beğendim.