Vitor Pereira: Bu seviyede, bu hataları yapmamanız gerekiyor

Süper Lig 'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe 'de Teknik Direktör Vitor Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pereira'nın açıklamaları şöyle;

İlk hatamızdan skorda geri düştük, ikinci hatamızdan tekrar geri düştük, beraberliği tekrar sağladık ve 3. hatamızdan tekrar gol yedik. Bu seviyede, bu hataları yapmamanız gerekiyor. Maçın hikayesi bu. Şampiyon olmak isteyen takımların, bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor. Biz bunu yaptık. Bu maçın önemini biliyorduk.

Bir muhabirin İstifayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise Vitor Pereira: "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" dedi.