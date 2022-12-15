2015/2016 sezonu öncesi dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sürpriz bir kararla takımı Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'ya emanet etmişti.





İlk 19 haftada 14 galibiyet, dört beraberlik ve bir yenilgi alan sarı - lacivertliler sezonu lider Beşiktaş 'ın beş puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

O dönem sarı - lacivertliler sezon sonunda Pereira ile yolları ayırdı. Kısa bir süre Almanya'da 1860 Münih'de görev yapan Pereira, yaklaşık üç yıl Shanghai SIPG'de çalıştı.

İKİNCİ FENERBAHÇE DÖNEMİ

2020/2021 sezonunu Erol Bulut ile açan Fenerbahçe, sezonun son haftalarına doğru takımı Emre Belözoğlu'na emanet etme kararı aldı. Belözoğlu yönetiminde sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı - lacivertliler de Başkan Ali Koç göreve bir kez daha Vitor Pereira'yı getirdi.

Vitor Pereira yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe sekizinci haftayı lider tamamladı. Sarı - lacivertliler, ardından üç maç üst üste sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İlgili Haberler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı!





Deplasmanda kazanılan Galatasaray derbisiyle yeniden yükselişe geçmek isteyen sarı - lacivertliler 17. haftada sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe yönetimi bu beraberliğin ardından Vitor Pereira'nın görevine son verdi.

BREZİLYA SERÜVENİ BAŞLADI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan iki ay sonra Brezilya ekibi Corinthians ile anlaşam Vitor Pereira, 14 Kasım 2022 tarihine kadar görevde kaldı.

Corinthians, Vitor Pereira yönetiminde ligi 65 puanla dördüncü sırada tamamladı.

GÖREVİ BIRAKTI

14 Kasım 2022'de görevi bırakan Vitor Pereira, Corinthians yönetimi ile yaptığı görüşmede ailevi sebepleri gerekçe göstererek takımdan ayrıldı.





Kayınvalidesinin ciddi bir hastalığı olduğunu bildiren Pereira, ülkesine döneceğini kulübe bildirmişti.

FLAMENGO SÖYLENTİLERİ OLAY OLMUŞTU

Corinthians'tan ayrılan Vitor Pereira'nın ailesiyle ilginlenmek üzere Portekiz'e dönmesi beklenirken, Brezilya'da 54 yaşındaki çalıştırıcı Flamengo ile görüşmelere başladığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Corinthians yönetimi ve taraftarları, Portekizli çalıştırıcının kendilerine ihanet ettiğini düşünmeye başlamıştı.

YARDIMCISI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Vitor Pereira'nın iki Fenerbahçe dönemi dahil olmak üzere yıllardır yanında yer alan yardımcısı Filipe Almeida, 54 yaşındaki çalıştırıcının Falmengo ile görüşme haberleri üzerine; "Ben profesyonelim, ama her şeyden önce ahlaklıyım ve etik değerlere önem veririm. Karakterli olmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler Ferdi Kadıoğlu hayatının imzasını atıyor





Vitor Pereira, bu açıklamaların ardından bütün ekibiyle yollarını ayırmıştı.

CORINTHIANS'TAN AÇIKLAMA

Flamengo'nun Vitor Pereira'yı resmen açıklaması Brezilya'da geniş yankı buldu. Başarılı çalıştırıcının ezeli rakibe gitmesi üzerine Corinthians Başkanı Duilio Monteiro konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Monteiro, Pereira ile ilgili olarak, "Hangi eğitimi aldı, hangi karaktere sahip bilmiyorum. Vitor bize yalan söyledi, kandırıldım.

Taraftarların hayal kırıklıkları için çok üzgünüm. Kalması için her şeyi yaptık. Ona mevcut sözleşmesinden daha iyi bir sözleşme teklif ettik. İstediği transferleri de yaptık" diye konuştu.

"YALAN SÖYLEDİ"

Monteiro, Vitor Pereira'nın herkesi kandırdığını belirterek, "Bu kişisel bir mesele değil. Taraftarlar onu çok sevdi. Kalması için her şeyi yaptık. Biz dürüst ve şeffaf davrandık. Her şeyi teklif, ancak o yalan söyledi.





Kayınvalidesinin hastalığı nedeniyle ayrılmasının en iyisi olduğunu söyledi, ancak bambaşka bir şey yaptı" ifadelerini kullandı.

JESUS'UN YARDIMCISI DA GİTTİ

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelene kadar sürekli yanında görev yapan kondisyoner Mario Monteiro da Vitor Pereira'nın ekibine katıldı.

Monteiro yaptığı açıklama; "Bugünden itibaren Vitor Pereira ile birlikte yürüyeceğim. Jesus nerede olursa olsun, zaferlerine sevineceğim. Muhteşem JJ. Belki bir gün yeniden buluşuruz" diye kaydetti.