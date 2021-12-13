Vitor Pereira: Bizim için tek seçenek kazanmak

Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe , Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Bu maç için çok çalıştıklarını belirten Portekizli teknik adam, kendileri için tek seçeneğin kazanmak olduğunu dile getirdi.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bu maç için çok çalıştık. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Bizim için tek seçenek var o da kazanmak. Sahada gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Lig maratonunda önümüzde çok maç var ama bu maçtaki galibiyet bizim için çok önemli olacak."

"Her zaman daha iyi bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Oyuncularım da her maçı bir fırsat olarak görüyor. Bugün, sahada hepimizin çok savaşması gerekiyor ve takım da bunun bilincinde."



