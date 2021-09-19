Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maç öncesi, "Başakşehir'i analiz ettik, gerçekten çok kaliteli bir takım. Pozitif futbol , iyi futbol oynamaya çalışıyorlar. Ama ilk haftalarda bunu sonuca yansıtamadılar."

"Seyahat sonrası oynamak zordur. Ama biz hazırız. Baskılı, pozisyon üreten bir oyun oynamak istiyoruz. Maçın ritmi biraz da hakeme bağlı. Hakem maçın akmasına izin verirse, yüksek tempolu bir maç bekliyorum. Ben duran maçları sevmiyorum, eminim taraftarlar da öyledir. Umarım hakem bugün buna müsaade eder." ifadelerini kullandı.