Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un penaltılarda kaybettiği Adana Demirspor karşılaşmasında attığı 2 kafa golüyle maçı uzatmalara taşıyan Vitor Hugo, dün yine sahneye çıktı. Fırtına’nın defanstaki lideri, 74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda yine çok iyi yükseldi ve net bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Baker’ın ortasında Hataysporlu iki oyuncunun arasından çıkıp, işi bitiren Brezilyalı stoper, son 1 haftada çıktığı 3 resmi maçta toplamda 3 kez fileleri havalandırmış oldu. Golün ardından takla atarak sevincini gösteren Vitor Hugo, çok zor geçen deplasmanda takımına 3 puan kazandırdı.



