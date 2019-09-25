Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde uzun bir süre Vitor Hugo'nun peşinden koşmuş ancak bitti denilen transfer son anda suya düşmüştü. Daha sonrasında 5,5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle ülkesinin takımlarından Palmeiras'ın yolunu tutan 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacıdan Siyah Beyazlılar'la ilgili flaş bir itiraf geldi. ESPN Brezilya'nın sorularını yanıtlayan Hugo, söz konusu süreçle ilgili olarak şunları söyledi:

"Her şey çok hızlı gelişti. Fiorentina'da oynuyordum ve takımı bir Amerikan şirketi satın almıştı. Takımın yeni genel menajeri, iş yaptığını göstermek için bazı oyuncuları alıp satıyordu. Bu sırada kendime takım aramam söylendi. Beşiktaş'la görüşüyorduk ve transfer neredeyse bitiyordu. Ben de Türkiye'ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti."

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler