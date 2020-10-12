Trabzonspor formasını ilk kez Büyükşehir Belediye Erzurum ile oynanan hazırlık maçında giyen Vitor Hugo'nun karşılaşma sonrası A Spor'a yaptığı, "Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray beni istemişti. Palmeiras'ta oynarken Trabzonspor beni neden istediğini, neler yapmam gerektiğini en iyi anlatan kulüp oldu. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum" açıklaması büyük ilgi görmüştü. Hugo'nun transferinin perde arkası ortaya çıktı.. Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'un Hugo ile temas kurmasından sonra ilk devreye giren Türk kulübü Başakşehir oldu. Ardından menajerler stoper arayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da oyuncunun ismini önerdiler.

"TRABZON'A SÖZÜM VAR, TEKLİFLER UMURUMDA DEĞİL"

Ancak Brezilyalı oyuncu, menajerlerin kendisini İstanbul ekiplerine önemli ücretlerle yollamak istemesine hiç aldırmadı ve kendi menajerine, "Ben Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüm ve onlara bir söz verdim. Diğer teklifler, Trabzonspor ile görüştüğüm süre boyunca umurumda değil" dedi. Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, Palmeiras'ın istediği 5 milyon Euro'luk bonservis nedeniyle Hugo'dan vazgeçtiklerini açıkladı. Bunun üzerine aynı menajerler yine ortaya çıktı ve Hugo'nun aklını çelmeye çalıştılar. Ancak Trabzonsporlu yöneticilerle teması kesmeyen Sambacı'nın cevabı yine 'Hayır' oldu. Bordo-mavililer ile Palmeiras arasındaki görüşmelerde de aktif rol alan Hugo'nun tavrı Brezilya kulübünü de bonserviste indirim yapmaya itti ve Trabzonspor, çok istediği oyuncuyu renklerine bağladı.

BONSERVİSİ 3.2 MİLYON

Trabzonspor, yaklaşık 40 gün süren pazarlıklar sonucu renklerine bağladığı Vitor Hugo için Palmeiras'a 4 eşit taksitte 3 milyon 200 bin Euro ödeyecek. Ayrıca olursa bir sonraki satışından yüzde 25 pay verecek. 29 yaşındaki stopere ise ilk 3 yıl 1 milyon 350 bin Euro, 4. yıl ise 1.4 milyon Euro ödenecek.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Brezilya'da geçiren Vitor Hugo Palmeiras ile bir kez lig şampiyonluğu bir kez de lig kupasını kazandı.