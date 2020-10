Vitor Hugo ve Djaniny: Taraftarları mutlu edeceğiz

Transferin son günlerinde kadroya katılan Vitor Hugo ve Djaniny Semedo’nun imza törenleri gecikmeli olarak dün gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yer aldığı toplantı, kulübün medya organlarından yayınlandı...

Uzun uğraşlar sonucu Palmeiras’tan transfer edilen Vitor Hugo, “Burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Çok motive ve Trabzonspor’da oynamak için hazır durumdayım. Taraftarlarımız tıpkı Brezilya’da oynadığım Palmeiras Kulübü’nün taraftarları gibi. Çok büyük bir takım ve çok büyük bir camiadayım. Herkes beni çok iyi karşıladı. Sanki ilk günden beri evimde gibi hissetim. Dolayısıyla hem bu desteğe hem de şehirde bize sıcak ilgi gösteren taraftarlarımıza performansımla karşılık verip, onları mutlu etmek istiyorum” diye konuştu.

'Oyuncu grubu kaliteli'

29 yaşındaki forvet Djaniny de “Saha içinde, camianın ve taraftarın bana gösterdiği ilgiye ve sevgiye layık işler yapmayı umuyorum. Gerçekten çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncu grubunun sahip olduğu kaliteyi düşündüğümüzde, yapabileceklerini düşündüğümüzde bu sene bizi gerçekten çok iyi bir sezonun beklediğini görebiliyorum. Taraftarları mutlu edebilmek adına sezon boyunca çok çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Ağaoğlu: İkisi de zorladı ama değecek

İmza töreninde her iki transferle ilgili ayrı ayrı konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, ilk olarak Vitor Hugo’ya değindi. Trabzonspor’un patronu, “Oyuncu olarak değil ama bonservis anlamında bütçe limitlerini en fazla zorlayan Hugo oldu. Çok uzun süren pazarlıklardan sonra hem oyuncu kendi alacağı ücretten fedakârlıkta bulundu hem de kulübü çok ciddi bir indirim yaptı. Tüm kamu oyunun da bildiği şekilde Trabzonspor Kulübü transfer ettiği tüm futbolcuların ücretlerini ve bonservis bedellerini çok açık olarak paylaşan bir kulüptür” dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti:“Djaniny hücum hattına çok büyük katkıda bulunacağına inandığımız bir oyuncu. Transferle ilgili hukuki anlamda bir takım soru işaretleri olduğu için biraz gecikmeli gerçekleştirdik. Her iki transfer de bizi zorladı ancak performans olarak buna değeceğini düşünüyorum ve her ikisine de çok güveniyorum”