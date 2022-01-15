Spor Toto Süper Lig 'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bordo-Mavili ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Vitor Hugo açıklamalarda bulundu.

Vitor Hugo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugün kaçırdığım maçlardan sonra geri dönmek beni mutlu etti. Asistle katkı yapmak ayrıca mutlu etti. Sivasspor'a karşı oynamak zor ve ilginç. Sivasspor farklı bir takım."

"Kar yağışıyla birlikte oyun kurmakta zorlandık. Bu şartlarda en ufak hata pahalıya mâl olabilir. Bu nedenle uzun topları tercih ettik. 1 puan bizi mutlu etmedi ama kaybetmemek de önemli. Bizim bir hedefimiz var. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olmak istiyoruz."







