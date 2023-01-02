Vitor Hugo: Şampiyonluk çok önemliydi

Trabzonspor ’un tecrübeli futbolcusu Vitor Hugo, Brezilya’nın Lancenet’e kısa bir röportaj verirken, “Bordo-mavili formayla 100 maça ulaşmaktan onur duyuyorum” dedi.

Başarılı olmak için daha fazla çalışacağını belirten Vitor Hugo, “Türkiye’nin devlerinden Trabzonspor için 100 maça ulaşmak benim için büyük onur. Bu formayla tarih yazmaya devam etmeyi umuyorum, bunun için çok çalışacağım kolektif ve bireysel başarılarla dolu bir yıldı” ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili futbolcu şöyle devam etti: “Geçen sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak kapatmak bizim için çok önemliydi. Bunu başardık. Ayrıca bu sezona da Süper Kupa’yı kazanarak başladık. Maçların çoğunda oynayabildim ve şimdiye kadar yaptığımız her şey için çok mutluyum. Yeni başarılar için takım olarak daha çok çalışacağız. Taraftarımız yanımızda olduğu sürece bizim başaramayacağımız şey yok.”

İlk hedef sağ kanat

Trabzonspor’da Edin Visca’nın sakatlığı transfer stratejisinin yeniden belirlenmesine neden oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan yönetim, Boşnak futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle farklı bir rota izleyecek. Daha önce sağbeke oyuncu bakan idarecilerin artık ilk hedefinin Visca’nın yerini dolduracak bir sağ kanat olduğu öğrenildi.