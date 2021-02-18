Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo taraftarın internetten en çok araştırdığı oyuncular içerisinde yer alıyor. Birçok farklı kulüpte oynayan önemli isim, aynı zamanda Türk takımlarıyla adı geçti. Özellikle kariyerinin önemli bir kısmını Brezilya'da geçiren deneyimli oyuncu, aynı zamanda İtalya'da boy gösterdi. Yetenekleri ve becerileri ile oynadığı takımları önemli katkılar sağlayan Vitor Hugo, günümüzde hala aktif futbolunu sürdürüyor. 2020/21 sezonu ile Trabzonspor'da boy göstermeye başlayan oyuncu hakkında taraftarlar bilgi almaya çalışmaktadır.

Vitor Hugo kimdir, nereli?

21 Mayıs 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Vitor Hugo, dünya çapında tanınan önemli futbolcular arasında geliyor. Özellikle 2020-21 sezonu içerisinde Trabzonspor'un transfer olmasıyla gündem haline gelen oyuncunun futbol hayatında Büyük bir kısmı Brezilya'da geçti. Özellikle 2008 yılında Brezilya'nın Junior takımında resmi olarak futbol hayatına başlayan oyuncu, daha sonra Santo Andre takımına transfer oldu ve burada dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda birçok farklı takımda oynayan ve Avrupa deneyimi de olan tecrübeli oyuncu, futbol açısından hayatının önemli bir kısmını Brezilya'da geçirdi.

Vitor Hugo kaç yaşında?

Vitor Hugo 20 Mayıs 1991 tarihinde doğması ile beraber, şu an 29 yaşındadır. Kariyeri boyunca birçok farklı takımda boy gösteren ve önemli başarılar elde eden oyuncu, şimdi bordo-mavili takımın formasını terletiyor. Özellikle başarıları ve deneyimi ile beraber, Trabzonspor önemli katkılar sağlayan oyuncular içerisinde yer almaktadır. Defans mevkisinde oynayan futbolcu, 29 yaşına kadar Brezilya ve İtalya başta olmak üzere birçok farklı yerde deneyim kazandı.

Vitor Hugo Süper Lig takımları içerisinde sadece Trabzonspor'da oynadı. İtalya'nın Fiorentina takımından Trabzonspor'a transfer olan oyuncu, Bordo-mavili ekibe bonservis bedeli üzerinden geldi. Özellikle defansın önemli bir oyuncusu olarak öne çıkan Vitor Hugo, yeni sezon boyunca maçların önemli bir kısmında ilk 11'de yer aldı. Şu an Süper Lig takımları içerisinde sadece Trabzonspor'da oynaması ile beraber, Brezilya ve İtalya gibi birçok farklı ülkede oynadı.

Vitor Hugo Trabzonspor'a hangi takımdan geldi?

En çok merak edilen konular içerisinde deneyimli oyuncunun Trabzonspor hangi takımdan transfer olduğudur. Vitor Hugo Türkiye Süper Ligi'ni İtalya Serie A takımları arasındaki Fiorentina’dan geldi. İki sezon İtalya takımında oynayan tecrübeli oyuncu, ilk sezon güzel bir dönem geçirmiş olsa bile 2. sezon istenileni veremedi. Daha sonra Trabzonspor'a transfer olan oyuncu, şu an Türkiye Süper Ligi'nde oldukça önemli bir başarı göstermiş durumda. Performansı ile taraftarı da memnun eden oyuncular arasında yer alıyor.

2021 yılı itibariyle Vitor Hugo Trabzonspor'da görev alıyor. Yaklaşık olarak 3,5 milyon bonservis bedeli ile beraber Trabzonspor'a transfer olan oyuncu, yeni sezonun en önemli transferleri içerisinde yer alıyor. Özellikle Trabzonspor'a geldiği günden beri sağladığı önemli katkılar ile beraber, en değerli oyuncular içerisinde yer almaktadır. Geçen sezon Fiorentina'da oynayan tecrübeli oyuncu, yeni sezon itibarıyla artık bordo-mavili takımın formasını giymektedir.

Vitor Hugo'nun maaşı ne kadar?

Vitor Hugo'nun yıllık ne kadar maaş aldığı birçok taraftarın Merak ettiği konular içerisinde geliyor. Yeni sezonu itibariyle 2021 yılı kapsamında Trabzonspor'a transfer olan oyuncu, bordo-mavili ekipte 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu doğrultuda Karadeniz ekibinden yıllık 1 Milyon 350 Bin Euro civarında para almaktadır. 4 yıl içerisinde farklı yıllarda rakamları değişecek olan yıllık kazanç, aynı zamanda maç başı elde edecek başarılar üzerinden de değişkenlik göstermektedir. Ancak sabit olarak şu an 1 Milyon 350 Bin Euro aldığını söylemek mümkün.

Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?

Futbol yaşantısına Brezilya kulüplerinde başlayan Vitor Hugo, 29 yaşına kadar birçok farklı takımda boy gösterdi. Öncelikle Brezilya'nın Junior takımında futbol hayatına başlaması ile beraber, profesyonel yaşantının Santo Andre takımında devam ettirdi. Daha sonra Brezilya'nın köklü takımları arasında yer alan Palmeiras’a transfer olması ile beraber, buradaki başarısı Avrupa kulüpleri tarafından takibe girdi. Ardından İtalya takımlarından Fiorentina'ya transfer olması ile beraber 2 sezon burada oynadı. Şu an ise Türkiye Süper Ligi takımlarından Trabzonspor'da futbol hayatını sürdürüyor. Bordo-mavili takım ile 4 yıllık bir sözleşme imzalamış durumda.