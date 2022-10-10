Vitor Hugo: Canımızı acıtan bir beraberlik oldu

Trabzonspor , Süper Lig 'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Bordo-Mavililer, 3 puanı kapması ve Başakşehir’in takılması halinde liderlik koltuğuna oturacaktı. Turuncu-Lacivertliler sahasında Sivasspor 'a kaybetti ancak Fırtına büyük fırsat tepti. Karadeniz devi, Paşa karşısında gol bulamayınca mücadele 0-0 sona erdi, haftayı Adana Demirspor lider kapattı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, istemedikleri bir skor aldıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Canımızı acıtan bir beraberlik oldu. Maçtan önce bugün galip gelseydik geçen senenin aynı haftası gibi lider olup sonuna kadar götürebileceğimizi konuştuk. Birçok şey denedik galibiyet adına ama olmadı. Takım içindeki herkes üzgün, bu herkesin ne kadar istediğini gösteriyor. Bugün üzülüyoruz belki canımız acıyor ama ruhu, isteği gördük."







