Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk maç sonucu: 0-0

Belarus Premier Ligi'nin 8. hafta maçında Vitebsk, sahasında ağırladığı Shakhtyor Soligorsk ile 0-0 berabere kaldı.

Vitebsky Central Sport Complex'te oynanan maçta gol çıkmazken Shakhtyor Soligorsk, 80. dakikada Ruslan Khadarkevich'in gördüğü kırmızı kart nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla 8. haftadaki 2. beraberliğini alan Vitebsk, puanını 11 yaparken 3'te 3 ile başladığı iç sahada üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrılamamış oldu.

İlk 3 deplasman maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Shakhytor Soligorsk ise deplasmanda yine kaybetmeyerek puanını 12 yaptı.