Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk (CANLI İZLE)

Belarus Premier Lig'de 8. hafta maçında Vitebsk, Shakhtyor Soligorsk'u konuk ediyor. Vitebsky Central'da oynanan mücadele iki takım için de çok kritik. Ev sahibi Vitebsk, 10 puanla 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Shakhtyor ise 11 puanla 7. sırada bulunuyor.

Kazanan takım üst sıralara yükselme yolunda önemli bir adım atacak. 7 haftası geride kalan Belarus Premier Ligi'nde Vitebsk, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Shakhtyor Soligorsk ise, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Sergey Stetsurin'in düdük çaldığı mücadele TSİ 16.00'da başladı. Türkiye'de yayını bulunmayan 90 dakikanın skor takibini ve canlı bahis ekranını haberimizde bulabilirsiniz.



