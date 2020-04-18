Vitebsk - Dinamo Brest maç sonucu: 1-0
Belarus Ligi'nde 5. hafta maçında ev sahibi Vitebsk, Dinamo Brest'i 1-0 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Vitebsk'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada penaltıdan Ion Nicolaescu penaltıdan kaydederken konuk ekip Dinamo Brest'te Gaby Kiki ve Yevhen Khacheridi kırmızı kart gördü.
Belarus Ligi'nde 5. hafta maçında ev sahibi Vitebsk, Dinamo Brest'i konuk etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken maçın kader anı ikinci yarıda gerçekleşti.
Konuk ekip Dinamo Brest'te 73. dakikada Gaby Kiki ve 85. dakikada Yevhen Khacheridi kırmızı kart gördü ve takımlarını eksik bıraktılar. 87'de penaltı atışını gole çeviren Ion Nicolaescu takımına 3 puanı getirdi.
Bu sonucun ardından Vitebsk puanını 10'a yükseltireken Dinamo Brest 7 puada kaldı.