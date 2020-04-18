Vitebsk - Dinamo Brest (CANLI İZLE)
Belarus Ligi şu an itibariyle Avrupa Kıtası üzerinde ligi devam eden neredeyse tek lig konumunda bulunuyor. Corona virüsü salgınına rağmen maçların oynandığı Belarus Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. İddaacıların heyecanla beklediği Vitebsk-Dinamo Brest maçı başladı. 7 puanlı iki takımın kozlarını paylaştığı 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Avrupa'da devam eden neredeyse tek lig olan Belarus Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. 7 puanı bulunan Vitebsk ve Dinamo Brest, galibiyet ve üst sıralara tırmanmak için kozlarını paylaşıyor.
VİTEBSK-DİNAMO BREST CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN
Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermemişti. Ancak bazı tedbirler de alınıyor. Belarus’ta futbol severlerin işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanıyor.
Amaç şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak.
VİTEBSK-DİNAMO BREST CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İddaa'da favori takım konuk ekip. Ev sahibine 3.90 oran verilirken, Dinamo Brest'e 1.65'lik oran verildi. Beraberliğe ise 2.80 oranı tercih edildi.
İddaaseverlerin büyük bir merakla beklediği maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.