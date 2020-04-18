Vitebsk - Dinamo Brest (CANLI İZLE)

Avrupa'da devam eden neredeyse tek lig olan Belarus Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. 7 puanı bulunan Vitebsk ve Dinamo Brest, galibiyet ve üst sıralara tırmanmak için kozlarını paylaşıyor.

Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermemişti. Ancak bazı tedbirler de alınıyor. Belarus’ta futbol severlerin işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanıyor.

Amaç şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak.

İddaa'da favori takım konuk ekip. Ev sahibine 3.90 oran verilirken, Dinamo Brest'e 1.65'lik oran verildi. Beraberliğe ise 2.80 oranı tercih edildi.

İddaaseverlerin büyük bir merakla beklediği maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.



