Vitamin eksikliği kısırlığa neden olur mu?

Vitaminler yaşamın tüm yönleri için önemlidir ve doğurganlık bir istisna değildir. Vücudumuz ihtiyaç duyduğumuz vitamin ve mineralleri günlük beslenmemizden alır ve yeni bir yaşam yaratmak aynı zamanda mikro besinleri de gerektirir.

Hangi vitamin takviyelerini almalısınız?

İhtiyaç duyduğunuz besinleri sağlıklı bir diyetle veya doktorunuzun önerdiği vitamin takviyeleriyle almanız önemlidir. Belirli vitamin eksikliği olanlar için takviye almak yardımcı olabilir. Doğurganlık sağlığı için gerekli olduğu düşünülen vitamin ve mineraller şu şekildedir;

B vitamini

B vitaminleri arasında B-3 (niasin), B-6 (piridoksin), B-9 (folat veya folik asit) ve B-12 bulunur. Tüm B vitamini türleri, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda ve düzgün işleyişinde hayati rol oynar. B-12 eksikliği, kanda anormal derecede düşük sayıda kırmızı kan hücresi veya hemoglobin bulunduğunda ortaya çıkan anemiye neden olabilir.

Uygun sinir fonksiyonu ve hücre enerjisi, sağlıklı B vitamini seviyelerine de bağlıdır. Doğurganlık söz konusu olduğunda, B-6 ve B-9 (daha çok folat veya sentetik versiyonu, folik asit olarak bilinir) odaklanılması gereken en temel B vitaminleridir.

Kanda daha yüksek B-6 seviyesine sahip kadınların doğurgan olma olasılığının daha yüksek olduğu biliniyor. Doğurganlığa B-6 bağlantısının önemi, kan dolaşımında bulunan yaygın bir amino asit olan homosistein seviyelerinden kaynaklanıyor olabilir. Yüksek seviyelerde homosistein, artmış inme ve kalp hastalığı riski ile ilişkilidir. Foliküllerdeki yüksek homosistein seviyeleri aynı zamanda yumurtlama problemleriyle de ilişkilidir. Bu arada düşük homosistein seviyeleri hamile kalma olasılığını artırabilir.

Doğurganlık ve sağlıklı fetal gelişim için belki de en önemli B vitaminlerinden biri folat veya B-9'dur. Folat, hem erkek hem de kadın doğurganlığı için hayati öneme sahiptir. Kadınlar için, düşük folat alımının, spina bifida gibi nöral tüp doğum kusurları riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu biliyoruz.

Erkekler için, menide düşük folat seviyeleri, zayıf sperm sağlığı ile ilişkilidir. Diyet folatı düşük olan erkeklerin, DNA'dan zarar görmüş spermlerin daha yüksek bir yüzdesine sahip olma olasılığı daha yüksektir. Folat takviyesi (çinko ile birlikte), bazı durumlarda semen analizi sonuçlarının iyileştirilmesine de yardımcı olabilir.

Folik asit, B-9'un sentetik şeklidir. Yiyecekler B-9 ile güçlendirildiğinde, neredeyse her zaman folik asit formundadır. Ayrıca vitamin takviyelerinin büyük çoğunluğu folik asit içerir. Bunun nedeni, folik asidin ucuz ve üreticiler için kullanımı kolay olmasıdır. Ancak ideal olarak, takviye etmeye karar verirseniz folik asit değil folat almalısınız.

Folat, B-9'un biyoyararlanımı daha kolay şeklidir. Folik asit takviyeleri aldığınızda, vücudunuzun folik asidi folata dönüştürmesi gerekir. Aksi takdirde hücreleriniz besleyiciden yararlanamaz. Folat, mercimek, nohut, koyu yapraklı yeşillikler, kuşkonmaz ve brokoli gibi yiyeceklerde doğal olarak bulunan B-9 formudur.

Ek olarak, bazı insanların vücutları folik asit formundaki B-9'u düzgün bir şekilde ememez. Bu, güçlendirilmiş yiyecekler veya takviyeler yoluyla doğru dozda folik asit alabilecekleri anlamına gelir.

C vitamini

C vitamini en iyi meyve ve sebzelerde, özellikle turunçgillerde, meyvelerde ve biberlerde bulunur. Bu vitamin, sağlıklı bağ dokusunun korunmasına yardımcı olur ve ayrıca yara iyileşmesi ve uygun bağışıklık fonksiyonu için önemlidir.

C vitamini aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Bu antioksidan özellikler doğurganlıkta önemli bir rol oynar. Antioksidanlar, serbest radikallerin olumsuz etkisini azaltarak vücuttaki hücresel hasarı azaltır.

Kalsiyum ve D vitamini

Muhtemelen kalsiyumun sağlıklı kemik işlevi için ihtiyacımız olan bir mineral olduğunu zaten biliyorsunuzdur, ancak bunun kalp sağlığı, kas işlevi, sinir iletimi ve hormonal dengede de önemli rol oynar.

Araştırmalar daha fazla süt ürünü tüketen kadınların (kalsiyum bakımından yüksek ve D vitamini ile takviye edilmiş) daha yüksek serum D vitamini düzeylerine sahip olduğunu ve endometriozis ve yumurtlama sorunları yaşama riskinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Kalsiyumun önemli bir doğurganlık mineralidir.

Yaygın olarak CoQ10 olarak adlandırılan Koenzim Q10, hücrelerimizin düzgün çalışması ve enerji üretmesi için ihtiyaç duyduğu bir antioksidandır. CoQ10, sperm işlevini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kadınlarda, CoQ10 doğurganlık araştırması, in vitro fertilizasyon (IVF) geçiren kadınlarda yapılan uygulamalarla sınırlı kalmıştır, ancak sonuçlar umut vericidir.

Ayrıca, IVF döngüsünden önce CoQ10 almanın yumurta miktarını ve kalitesini önemli ölçüde artırdığı, bunun da daha fazla yumurta döllenmesine ve daha yüksek sağlıklı embriyo yüzdesi sağladığı bilinmektedir.

D vitamini birkaç gıdada bulunur ve esas olarak güneşe maruz kalma yoluyla elde edilir. D vitamini, güçlü kemiklerin korunmasına yardımcı olmak için kalsiyum ile birlikte etki eder. Ancak vücuttaki hücre büyümesi, bağışıklık fonksiyonu ve iltihaplanmanın düzenlenmesi için de önemlidir.

Düşük D vitamini seviyeleri kısırlıkla ilişkilidir. Hem dişi hem de erkek üreme organları, D vitamini reseptörleri ve metabolize edici enzimler içerir, bu da D vitamininin sağlıklı doğurganlık için hayati öneme sahip olabileceğini düşündürür.

Düşük D vitamini seviyeleri yumurtlama sorunları ve artan endometriozis riski ile ilişkilidir. IVF başarı oranları, daha yüksek D vitamini seviyelerine sahip erkeklerde ve kadınlarda daha yüksek olma eğilimindedir.

Demir

Demir, sağlıklı kan hücresi oluşumu ve işlevi için ihtiyacımız olan bir mineraldir. Düşük demir anemiye neden olabilir ve bu da kısırlığa neden olabilir. Demir, tipik olarak hayvansal protein tüketiminden aldığımız bir mineral olsa da, onu fasulye, mercimek, ıspanak ve zenginleştirilmiş tahıllardan da alabilirsiniz.

Ancak demirin kabızlığa neden olabileceğini unutmayın. Kabızlık etkilerini gidermek için aldığınız miktara dikkat edin ve diğer rahatlık önlemlerini uygulayın.

Selenyum

Selenyum, sağlık için hayati önem taşıyan bir eser elementtir. Uygun tiroid fonksiyonunda, DNA sentezinde, oksidatif stresten korunmada ve üremede rol oynar. Brezilya fıstığı çok yüksek seviyede selenyum içerir; diğer yaygın kaynaklar arasında ton balığı, pisi balığı, sardalya, jambon ve karides bulunur.

Çinko

Çinko, uygun hücresel fonksiyon, bağışıklık, yara iyileşmesi, DNA sentezi ve hücre bölünmesinden sorumlu temel bir mineraldir. Hamilelikten yetişkinliğe kadar sağlıklı büyüme ve gelişme için de gereklidir.

Erkek doğurganlığı ve çinko üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Çinko, erkeklik hormonu sağlığı ve normal sperm gelişimi ve olgunlaşması için hayati öneme sahiptir. Çinko eksikliği, düşük sperm sayısı ve hipogonadizm ile ilişkilidir. Zayıf semen analizi sonuçlarına sahip erkekler, hem semen hem de kan serum testlerinde düşük çinko seviyelerine sahip olma eğilimindedir.