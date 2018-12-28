Vitality’de Happy yedeğe çekildi

Hali hazırda bir yedek oyuncusu olmadığı görülen Vitality’nin bu gelişmenin ardından nasıl bir yol izleyeceği konusunda net bir bilgi yok. Yeni bir transfer yapacağı kesin olan Fransız temsilcisi için Alex “ALEX” McMeekin’in adı geçiyor.

VPEsports’un paylaştığı bir haberde Happy’nin yedeğe çekileceği, ALEX’inse Vitality kadrosuna dahil olacağından bahsediliyordu. Şimdilerde LDLC ekibinde forma giyen ALEX, LDLC macerasından önce melty ve Platinium ekiplerinde yer almıştı. (Playerbros)



