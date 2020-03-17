Visca'yı üç sezondur asist krallığında geçen yok!
Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, Süper Lig'de üç sezondur asist krallığı konusunda geçilmiyor. Bu sezon 26 lig maçına çıkan ve 12 gol atan Edin Visca, önceki iki sezonda da ligin en çok asist yapan oyuncusu oldu. Visca üç sezonda Süper Lig'de toplam 41 asist yaptı.
Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, Süper Lig'de üç sezondur asist krallığı konusunda geçilmiyor. Bu sezon 26 lig maçına çıkan ve 12 gol atan Edin Visca, önceki iki sezonda da ligin en çok asist yapan oyuncusu oldu. Visca üç sezonda Süper Lig'de toplam 41 asist yaptı.
2017-18 sezonu Edin Visca
Maç: 34 Asist :14
2018-19 sezonu Edin Visca
Maç: 34 Asist :15
2019-20 sezonu Edin Visca
Maç: 26 Asist :12
Toplam (üç sezon) Edin Visca
Maç: 94 Asist :41
Son üç sezon asist krallığı listesi
41-Edin Visca
18-Quaresma
18-Andre Castro
18-Nwakaeme
17-Caner Erkin
16-Emre Kılınç
15-Belhanda
15-Feghouli
15-Ömer Bayram
15-Abdülkadir Ömür
15-Efecan Karaca
Üç sezonda 71 gol katkısı
Visca sözü geçen bu 94 haftada maç kaçırmazken rakip fileleri 30 kez havalandırdı ve 41 asist yaptı. Boşnak oyuncu 71 gol katkısı ile müthiş bir başarı yakaladı. Visca'yı bu alanda Süper Lig'de geçen oyuncu olmadı.
Bu sezon Süper Lig asist krallığı
fanatik.com.tr / Tolga Kuru