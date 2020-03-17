Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, Süper Lig'de üç sezondur asist krallığı konusunda geçilmiyor. Bu sezon 26 lig maçına çıkan ve 12 gol atan Edin Visca, önceki iki sezonda da ligin en çok asist yapan oyuncusu oldu. Visca üç sezonda Süper Lig'de toplam 41 asist yaptı.

2017-18 sezonu Edin Visca

Maç: 34 Asist :14

2018-19 sezonu Edin Visca

Maç: 34 Asist :15

2019-20 sezonu Edin Visca

Maç: 26 Asist :12

Toplam (üç sezon) Edin Visca

Maç: 94 Asist :41





Son üç sezon asist krallığı listesi

41-Edin Visca

18-Quaresma

18-Andre Castro

18-Nwakaeme

17-Caner Erkin

16-Emre Kılınç

15-Belhanda

15-Feghouli

15-Ömer Bayram

15-Abdülkadir Ömür

15-Efecan Karaca





Üç sezonda 71 gol katkısı

Visca sözü geçen bu 94 haftada maç kaçırmazken rakip fileleri 30 kez havalandırdı ve 41 asist yaptı. Boşnak oyuncu 71 gol katkısı ile müthiş bir başarı yakaladı. Visca'yı bu alanda Süper Lig'de geçen oyuncu olmadı.





Bu sezon Süper Lig asist krallığı





fanatik.com.tr / Tolga Kuru