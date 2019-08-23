Visca’ya Fenerbahçe ayarı!

Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk takımını Fenerbahçe maçına galibiyet parolasıyla hazırlıyor. Dünkü antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanı Edin Visca ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Uzun yıllar takımda yer alan ve önemli bir hücum gücü olan Visca, Başakşehir’in Fenerbahçe karşısında en önemli gol silahı olacak. Başarılı çalıştırıcı, Visca’dan takım arkadaşlarını saha içerisinde daha sık uyarmasını istedi.

Boşnak oyuncunun da son derece hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Turuncu-Lacivertli ekip bugün yapacağı son çalışmayla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.