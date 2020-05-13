Visca ve Sörloth yarışıyor! 2019-20 sezonunda en çok maça çıkanlar..
Edin Visca ve Alexander Sörloth 2019-2020 sezonuna damga vurmaya devam ediyor. İki oyuncu bu sezon Süper Lig takımlarının kadrosunda yer alan oyuncular içinde en çok resmi maça çıkan iki futbolcu oldu. Zorunlu araya kadar adeta "biyonik adam" gibi mücadele eden iki oyuncu aynı zamanda önemli sayıda gol katkısı verdi. Visca, Avrupa Kupaları devam ederse 50 maç sınırına yaklaşabilir.
Başakşehir takımından Edin Visca ve Trabzonspor'dan Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonuna adeta damga vurdular. İki oyuncu 39'ar maçla bu sezon Süper Lig takımlarının kadrosunda yer alan oyuncular içinde en çok resmi maça çıkan iki futbolcu oldu. Zorunlu araya kadar adeta "biyonik adam" gibi mücadele eden iki oyuncu aynı zamanda önemli sayıda gol katkısı verdi. Visca toplam 14 gol atarken, Sörloth toplamda 25 gole imza attı
2019-2020 sezonunda en çok resmi maça çıkan oyuncular:
39 - Edin Visca
39 - Alexander Sörloth
37 - Anthony Nwakaeme, Mert Günok
36 - Jose Sosa
35 - Abdülkadir Parmak, Crivelli, Caiçara
34 - Marcao, Muslera
33 - Bakasetas
Alexander Sörloth / Edin Visca
Süper Lig: 26 maç 19 gol / 26 maç 8 gol
Z.T.Kupası: 5 maç 4 gol / 2 maç 0 gol
Avrupa: 8 maç 2 gol / 11 maç 6 gol
Toplam: 39 maç 25 gol / 39 maç 14 gol
Cristian rekor kırmıştı
Lig tarihinde bir sezonda Türk takımları adına en çok resmi maça çıkma rekorunu oyuncu Brezilyalı Cristian Baroni olmuştu. Fenerbahçe forması altında 2012-13 sezonunda 59 maça çıkan Cristian kırılması zor bir rekora imza atmıştı.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru