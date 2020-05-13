Visca ve Sörloth yarışıyor! 2019-20 sezonunda en çok maça çıkanlar..

Başakşehir takımından Edin Visca ve Trabzonspor'dan Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonuna adeta damga vurdular. İki oyuncu 39'ar maçla bu sezon Süper Lig takımlarının kadrosunda yer alan oyuncular içinde en çok resmi maça çıkan iki futbolcu oldu. Zorunlu araya kadar adeta "biyonik adam" gibi mücadele eden iki oyuncu aynı zamanda önemli sayıda gol katkısı verdi. Visca toplam 14 gol atarken, Sörloth toplamda 25 gole imza attı

2019-2020 sezonunda en çok resmi maça çıkan oyuncular:

39 - Edin Visca

39 - Alexander Sörloth

37 - Anthony Nwakaeme, Mert Günok

36 - Jose Sosa

35 - Abdülkadir Parmak, Crivelli, Caiçara

34 - Marcao, Muslera

33 - Bakasetas

Alexander Sörloth / Edin Visca

Süper Lig: 26 maç 19 gol / 26 maç 8 gol

Z.T.Kupası: 5 maç 4 gol / 2 maç 0 gol

Avrupa: 8 maç 2 gol / 11 maç 6 gol

Toplam: 39 maç 25 gol / 39 maç 14 gol





Cristian rekor kırmıştı

Lig tarihinde bir sezonda Türk takımları adına en çok resmi maça çıkma rekorunu oyuncu Brezilyalı Cristian Baroni olmuştu. Fenerbahçe forması altında 2012-13 sezonunda 59 maça çıkan Cristian kırılması zor bir rekora imza atmıştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



