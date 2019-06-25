Visca için bütçe az, ısrar çok!

Beşiktaş’ın sezon biter bitmez listesinin ilk sırasına yazdığı, Abdullah Avcı’yla anlaştıktan sonra ise nabız yoklamaya başladığı Edin Visca için tüm şartlar zorlanıyor. Transferde elinde geniş bir bütçe olmayan Siyah-Beyazlılar, Avcı’nın skor makinesini takıma kazandırmak adına bugünden itibaren resmi girişimlere başlayacak. Başkan Fikret Orman, bizzat Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek detayları konuşacak. Başakşehir en değerli oyuncularından bir tanesi olan Boşnak futbolcu için yüksekten uçmaya devam ediyor. 10 milyon Euro’nun altındaki tekliflere deyim yerindeyse burun kıvırıyor. Beşiktaş ise hocasının çok istediği yılın transferini, mümkün olduğunca düşük bir bütçeyle bitirmeyi hedefliyor.

Visca’nın tavrı net

Visca’nın; gelen tekliflerin değerlendirilmesi yönündeki net tavrı Beşiktaş’ın bu transferdeki planına da yardımcı oluyor. Kartal, kariyerine eski hocasıyla birlikte Beşiktaş’ta devam etmek isteyen yıldız oyuncuyu para artı Başakşehir’in talep edeceği oyuncularla yapılacak takas formülüyle gerçekleştirmeyi düşünüyor. Abdullah Avcı’nın vereceği rapor doğrultusunda Başkan Orman, bu açıdan Başakşehir’i de tatmin edecek bir formülle masaya oturacak, bombayı patlatmaya çalışacak.



