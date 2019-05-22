Edin Visca, Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında üst sıralarda bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, resmi teklif için sezonun bitmesini bekliyordu. Başakşehir, Galatasaray’a yenilerek şampiyonluk şansını kaybetti. Yönetim harekete geçmek için kolları sıvadı.

Takımı şampiyon olamasa da Visca 33 haftada 12 gol ve 14 asistle sezona damgasını vuran isimlerden biri oldu. Müthiş istatistikleri sonrası Boşnak yıldıza teklifler yağmaya başladı.

Kolaylık isteyecek

Hem Avrupa’dan hem de Arap ülkelerinden takımlar, Visca için girişimlere başladı. 29 yaşındaki futbolcu ise şimdilik bu tekliflere kulaklarını kapattı. Edin Visca, Fenerbahçe’nin kendisi için yapacağı teklifi bekliyor.

Kariyerini Sarı- Lacivertliler’de sürdürmek isteyen Boşnak futbolcu, yıllardır başarıyla formasını giydiği Başakşehir’den bu konuda kendisine kolaylık sağlamalarını isteyecek.