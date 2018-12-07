Visa UEFA Kadınlar Futbolu ana sponsoru oldu

Dijital ödemelerde dünya lideri Visa, UEFA ile son derece önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı; yalnızca kadın futbolunu destekleyen ilk UEFA sponsoru oldu. UEFA’nın alışılagelmiş sponsorluk modelinde devrim niteliği taşıyan anlaşma ile, Avrupa çapında kadın futbolunun güçlü bir şekilde büyümesinin hızlandırılması, daha da geliştirilmesi ve seyirci ile her alanda daha çok etkileşimde bunulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Visa Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, kadınların güçlendirilmesi açısından son derece heyecan verici gelişmelerin yaşandığı bir dönemde olunduğuna işaret ederek şunları kaydetti: “Avrupa'da yirmi bir milyon kadın ve genç kızın dahil olduğu bu ekosistemde böylesi bir ortaklığa imza atmış olmaktan gurur duyuyoruz.

Visa kültüründe kim olursa olsun herkesin, her yerde kabul görmesi temel bir değer. Kadınların güçlenmesi de bu kapsamda son derece önem verdiğimiz bir konu. Bugün duyurduğumuz bu işbirliği bizim için bu bakımdan ayrı bir anlam taşıyor çünkü Visa UEFA Kadınlar Futbolunun ana sponsoru oluyor. Bu adımla kadın futbolunun desteklenmesi bir anlaşmanın yan hakkı olmaktan çıkıp ana amacına dönüşüyor. Bu, kadınları güçlendirmeye yönelik anlayışımızın önemli bir göstergesi.

Bu işbirliği sayesinde dünyanın her yerindeki kadınlara potansiyellerinin farkına varmaları ve hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham vermeyi ve güçlendirmeyi arzu ediyoruz. UEFA ile birlikte kadın futbolunu ön plana çıkarmayı oldukça önemsiyoruz. Bugüne dek kadınları voleybol, basketbol gibi spor branşlarında alkışladık. Şimdi sıra futbolda.”

UEFA ile imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Visa, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar EURO, UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Şampiyonaları ve UEFA Kadınlar Futsal EURO'nun 2025 yılına kadar ana sponsoru olacak. Visa aynı zamanda UEFA'nın daha fazla genç kadın ve genç kızın futbol oynamasını teşvik eden Together #WePlayStrong (Birlikte GüçlüOynarız) adlı futbol pazarlama platformunu da destekliyor. UEFA tarihinde bir ilk olan yedi yıllık anlaşma, kadın futbolunun Avrupa çapında sürdürülebilir büyümesini ve UEFA'nın

#WePlayStrong (Birlikte GüçlüOynarız) kampanyasını da destekleyecek. Bu ortaklık ile Visa, kadın oyununun imajını değiştirmek ve futbolun Avrupa'da genç kadınlar ve genç kızlar tarafından en çok tercih edilerek oynanan spor olmasını sağlamak amacıyla da çalışmalar yürütecek.

UEFA'nın pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein da anlaşma hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Bu heyecan verici ve vizyoner ortaklığı Visa ile duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadın futbolunun hali hazırda etkileyici bir şekilde gerçekleşen büyümesini hızlandırmak için yeni vesıra dışı yollar bularak birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Visa ile ortaklığımız sayesinde sadece kadın futbolunun mevcut taraftarlarına ilham vermekle kalmayacak, aynı zamanda gelecek nesillerin de bu spora ilgisini çekmeye katkı sağlayacağız. Visa’nın bu vizyonumuzu paylaşıyor olmasından son derece mutluluk duyuyoruz”.

UEFA kadın futbolu başkanı Nadine Kessler ise; anlaşmanın kadın futbolu ve yaratılabilecek fırsatlar anlamında bir kilometre taşına işaret ettiğini belirterek; “Böyle bir marka ile ortaklık yapıyor olmamız, kadın futbolunda oyunun her seviyesinde yeni bir döneme girildiğini ortaya koyuyor. Sınırsız bir potansiyel bulunuyor. İnanılmaz heyecan verici olan bu süreçte gelecekteki büyümeyi şekillendirmemize yardımcı olacak engin deneyiminden yararlanacağımız Visa ile ortak olmaktan ötürü gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.