Virtus.pro yeni kadrosunu açıkladı: Kadroda tanıdık isimler var

Başarısız performansların ardından eski takımını dağıtan Virtus.pro, yeni CS: GO takımını kurdu ve 2019’da CS: GO’da yer almaya devam edecek.

Counter-Strike’ın efsane isimlerini kadrosunda barındıran fakat başarısız performansların ardından bu kadrosunu dağıtan ekibin gelecek planları belli değildi. Aralık ayı içerisinde açıklanması beklenen yeni kararlar da belli olduktan sonra ekibin yeni kadrosu açıklandı. Kadroda geçmişte takımın bünyesinde yer almış oyuncular da var.

Snax’i takımda tutan yönetim, byali’yi de tekrar kadroya ekledi. Ayrıca yeni kadroda TOAO, snatchie ve MICHU da yer alıyor. Geçen sene AGO’da güzel performans sergileyen 22 yaşındaki TOAO, ilk büyük takım deneyimini de Polonya temsilcisi ile yaşamış olacak. TyLoo ile görüştüğü iddiaları bulunan kuben ise koç pozisyonunda takım ile yoluna devam edecek.

Virtus.pro Genel Müdürü geç kalan karardan dolayı pişman

Eski kadrodan pashaBiceps ve Neo ile yolları ayıran yönetim, eski ve yeni oyuncularına güvendiklerini söyledi. Açıklamalarda bulunan genel müdür, kadro değişikliğini daha erken yapmadıkları için pişman olduğunu belirtti. Yönetimin yaptığı açıklamaya göre farklı takımlardan daha iyi teklifler almasına rağmen Virtus.pro’da kalmayı tercih eden kuben, Polonya temsilcisi ile güven tazeledi. Genel müdür ayrıca kuben’in takımı tekrar zirveye taşıyacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca efsane isim Neo’ya da takıma verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Virtus.pro güncel kadrosu

Michał “MICHU“ Müller

Michał “snatchie“ Rudzki

Paweł “byali“ Bieliński

Janusz “Snax“ Pogorzelski

Mateusz “TOAO“ Zawistowski

Jakub “kuben” Gurczynski (koç)

Kaynak: Playerbros