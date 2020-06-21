Bu sezonu EuroCup'ta geçiren ve EuroLeague'e katılım hakkını kısa süre içinde elde etmek isteyen İtalyan ekibi Virtus Bologna, EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo için devreye girdi.

Il Resto Del Carlino'ya göre İtalyan ekibi, Nando De Colo'yu transfer ederek EuroLeague hedefini güçlendirmek istiyor.

Bir sonraki sezon EuroLeague'de yer edinmeyi planlayan Virtus Bologna, Panathinaikos'un yeni sezonda olmaması durumunda dahil edilebilecek ekiplerden biri olarak gösteriliyor.

Yarıda kaldığında İtalya Ligi'nin lideri konumundaki Sasha Djordjevic'in takımı, daha önce de Milos Teodosic transferiyle dikkat çekmişti. De Colo'nun CSKA'dan takım arkadaşı Milos Teodosic ile yeniden bir araya gelebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe Beko'da bu sezon beklentileri tam olarak karşılayamamış gözükse de Nando De Colo, EuroLeague'deki 15.9 sayı ortalama ile Sarı-Lacivertliler'in en skorer ismi konumundaydı.