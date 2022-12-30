Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, 2022'nin son maçında yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak. Sarı-Lacivertliler, 16. hafta maçında İtalyan temsilcisi Bologna'nın konuğu olacak. 15 maçta 9 galibiyetle lider durumda bulunan Kanarya'da sakatlığı süren Bjelica ile ameliyat olan Jekiri forma giyemeyecek. Coach Dimitris Itoudis: “Çok hırslı, çok atletik ve başta guard pozisyonu olmak üzere her mevkide çok tecrübeli isimlere sahip bir takımla deplasmanda karşılaşacağız. Teodosic, Lundberg ve Hackett gibi yaratıcılara sahipler. Kadrolarını büyük hedefler için kurdular. Biz iseson döneme göre daha iyi durumdayız. Daha fazla oyuncumuz var ve bu da antrenman kalitemizi arttırıyor. Bu karşılaşmada maç boyunca daha istikrarlı oynamalıyız.” dedi.

Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Virtus Segafredo Arena'da oynanacak oynanacak ve saat 22.30'da başlayacak Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan naklen yayınlanacak. Benjamin Jimenez, Fernando Rocha, Elias Koromilas hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 75.9 – 83.5

2 Sayı: %52.9 - %57.4

3 Sayı: %35.0 - %38.7

Serbest atış: %75.4 - %72.6

Ribaund: 32.3 – 33.7

Asist: 17.3 – 19.3

Top çalma: 6.9 – 7.1

Blok: 2.5 – 1.5

Takım İstatistikleri – Savunma (Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 80.6 – 77.1

2 Sayı: %55.6 - %52.2

3 Sayı: %34.1 - %34.9

Serbest atış: %76.9 - %75.5

Ribaund: 34.2 – 32.2

Asist: 18.3 – 16.9

Top çalma: 7.8 – 7.0

Blok: 2.6 – 2.4

İstatistik Liderleri (Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Iffe Lundberg 9.8 - Johnathan Motley 14.1

Ribaund: Mam Jaiteh 5.2 - Johnathan Motley 5.5

Asist: Milos Teodosic 5.1 - Nick Calathes 5.8

Top çalma: Alessandro Pajola 1.5 - Nick Calathes 1.3

Verimlilik: Jordan Mickey 10.1 - Johnathan Motley 16.6