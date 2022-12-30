Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, 2022'nin son maçında yenilgi serisini sonlandırmaya çalışıyor. Sarı-Lacivertliler, 16. hafta maçında İtalyan temsilcisi Bologna'nın konuğu oluyor. 15 maçta 9 galibiyetle lider durumda bulunan Kanarya'da sakatlığı süren Bjelica ile ameliyat olan Jekiri forma giyemiyor. Coach Dimitris Itoudis: “Çok hırslı, çok atletik ve başta guard pozisyonu olmak üzere her mevkide çok tecrübeli isimlere sahip bir takımla deplasmanda karşılaşacağız. Teodosic, Lundberg ve Hackett gibi yaratıcılara sahipler. Kadrolarını büyük hedefler için kurdular. Biz iseson döneme göre daha iyi durumdayız. Daha fazla oyuncumuz var ve bu da antrenman kalitemizi arttırıyor. Bu karşılaşmada maç boyunca daha istikrarlı oynamalıyız.” dedi.

1. Çeyrek Sonucu | Virtus Bologna 23-25 Fenerbahçe Beko

İlk Yarı Sonucu | Virtus Bologna 46-46 Fenerbahçe Beko





Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Virtus Segafredo Arena'da oynanan ve saat 22.30'da başlayan Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan naklen yayınlanıyor. Benjamin Jimenez, Fernando Rocha, Elias Koromilas hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Takım İstatistikleri – Hücum (Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 75.9 – 83.5

2 Sayı: %52.9 - %57.4

3 Sayı: %35.0 - %38.7

Serbest atış: %75.4 - %72.6

Ribaund: 32.3 – 33.7

Asist: 17.3 – 19.3

Top çalma: 6.9 – 7.1

Blok: 2.5 – 1.5

Takım İstatistikleri – Savunma (Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 80.6 – 77.1

2 Sayı: %55.6 - %52.2

3 Sayı: %34.1 - %34.9

Serbest atış: %76.9 - %75.5

Ribaund: 34.2 – 32.2

Asist: 18.3 – 16.9

Top çalma: 7.8 – 7.0

Blok: 2.6 – 2.4

İstatistik Liderleri (Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Iffe Lundberg 9.8 - Johnathan Motley 14.1

Ribaund: Mam Jaiteh 5.2 - Johnathan Motley 5.5

Asist: Milos Teodosic 5.1 - Nick Calathes 5.8

Top çalma: Alessandro Pajola 1.5 - Nick Calathes 1.3

Verimlilik: Jordan Mickey 10.1 - Johnathan Motley 16.6