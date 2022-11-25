Turkish Airlines EuroLeague’in 10. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İtalyan ekibi Virtus Bologna’nın konuğu olacak. Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk etabında deplasmanda karşılaştığı bir başka İtalyan ekibi Olimpia Milano’yu 80-51 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almış ve iç sahadaki Barcelona maçının da dahil olduğu 2 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Anadolu Efes, bu serisini sürdürmek isterken Virtus Bologna ise deplasmanda uzatma sonucunda aldığı Panathinaikos mağlubiyeti sonrasında yeniden galip gelmek adına mücadele verecek.

Virtus Bologna – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paladozza'da oynanacak Virtus Bologna - Anadolu Efes karşılaşması TSİ 22:30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

'Bu zorlu deplasmandan galibiyetle çıkmaya çalışacağız'

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Virtus Segafredo Bologna çok iyi taktisyen Sergio Scariolo yönetiminde tecrübeli, hem skor üreten hem de pozisyon yaratan, Milos Teodosic, Iffe Lundberg ve Daniel Hackett ile hücumda çok tempolu oynayan bir ekip. Enerjisi çok yüksek olan bir atmosferde az top kaybı ile paylaşımcı hücum sistemi ve savunma ribauntlarına konsantre olarak bu zorlu deplasmandan galibiyet çıkarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Isaiah Taylor: Zorlu bir atmosfer olacak

Anadolu Efes'in yeni transferlerinden Isaiah Taylor ise, "Bologna’da zorlu bir atmosfer olacak, ancak takımımızdaki herkes böyle çok zorlu testlerden geçtiği için biz hazırız. Biz sadece maç maç oyunumuzu geliştirmeye ve bir arada mücadele etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Avrupa kupalarında 777. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 777. maçına çıkacak. Temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 776 karşılaşmada 442 galibiyet ve 334 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 57,0) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 529. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 528 karşılaşmada 285 galibiyet ve 243 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 54,0) elde etti.

Virtus Bologna ile 8. karşılaşma

Anadolu Efes ile Virtus Segafredo Bologna, Avrupa kupalarında bugüne kadar sekiz kez karşılaşırken galibiyet sayılarında eşitlik bulunuyor. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 6 maçta temsilcimiz, 4 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Turkish Airlines EuroLeague'de iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmada ise Bologna ekibi 2 galibiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 9. haftasında Anadolu Efes, İtalya’nın Olimpia Milano takımını deplasmanda 80-51 mağlup etmiş, Virtus Segafredo Bologna ise Yunanistan’ın Panathinaikos takımına deplasmanda 88-85 yenilmişti. EuroLeague'de 9. maçları sonunda iki takımın da 4'er galibiyeti bulunuyor.