Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Real Madrid ile Manchester United'ın listesinde yer alan Cody Gakpo ile ilgili konuştu. Van Dijk, Real Madrid'in daha üst seviyede olduğunu söyledi.

Hollandalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede mi? Saygısızlık etmek istemem ama bence değiller. Kesinlikle bir sonraki adımı iyi bir adım olmalı. Ne zaman transfer olacağını zaman gösterecek." dedi.

Oyuncudan övgüyle bahseden Hollandalı, "Çok çalışkan, çok yetenekli ve kesinlikle potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Bizim için yaptıklarından da çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Gakpo, Dünya Kupası'ndaki üç grup maçında da gol atmayı başardı. Ayrıca PSV için bu sezon 12 gol, 16 asist ile oynadı.

(Skorer)