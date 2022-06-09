Geride bıraktığımız sezonda Adana Demirspor ile oldukça iyi bir görüntü çizen Vincenzo Montella, ülkesi basınına bu deneyime ilişkin açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj veren Montella, geride kalan sezonda birlikte çalıştığı Yunus Akgün hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

Roma'nın ilgilendiği belirtilen Yunus Akgün ile açıklamalarının yanı sıra Montella, Fatih Karagümrük'ün gündemindeki Andrea Pirlo hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.

İşte Vincenzo Montella'nın La Gazzetta dello Sport'a verdiği o röportaj:

'Yeniden başlamak istedim'

"Talihsiz sezonların teknik direktörlük isteğimi baltalamadığını göstermek istiyordum. Bazılarını benim de yapmış olduğum hatalar beni yıkmamıştı. Aksine düşünmem ve gelişmem adına bir imkan sağlamıştı. Futbol topu, her zaman bana hayatta en çok enerji ve adrenalin sağlayan şeydir. Yeniden başlamak istedim ve bunu Türkiye'de sıralamada sondan bir önceki, teknik direktörü görevden alınmış lige yeni yükselen bir takımla yapmaktan korkmadım"

'Ya şimdi ya asla'

"Beklentiler sınırlıydı. Hemen aldığımız 4-0'lık galibiyet iyi geldi. Biraz nefes almamızı sağladı. Sonrasında kendi kendime 'Vincenzo ya şimdi ya da asla' dedim. Kısa sürede dördüncü sıraya yükseldik. 5-6 aylık süreçle önemli bir sıralamada yer aldık. Birkaç taktiksel yenilik getirdik. Ancak ani bir yükseliş sonucunda küçük bir düşüşün olması normaldir. Bazı önemli oyuncuları kaçırdık, az sayıda yedek oyuncumuz vardı ve bazı puanlar, sıralar kaybettik. Yine de sezonu 7-0'lık harika bir galibiyetle kapattık"

'Belki de en tatmin edici sezonumdu'

"Kariyerimin belki de en tatmin edici sezonuydu. Bir düşüncenin oyuncular arasında, takım içinde geliştiğini gördüm. Çok eğlendim"

'Başkanla çok iyi bir ilişkimiz var'

"Adana Demirspor ile bir sözleşmem var ama mesele bu değil. Başkanla çok iyi bir ilişkimiz var. Harika kişiliğe sahip bir adam. Onunla nasıl ilişki kuracağınızı bilmeniz gerekiyor. Biz iyi bir nokta bulduk"

Türkiye hakkında...

"Misafirperver ve iyi kalpli insanlarla tanıştım. Keyif alıyorum"

'Devam etmeye hazırım'

"Özel bir sezon geçirdim. Bana imkan tanınırsa devam etmeye ve gelişimi ilerletmeye hazırım. İtalya'ya döndüğümde kesinlikle daha iyi bir teknik direktör ve daha iyi bir adam olacağım. Biliyor musun ki gol sonrası yedek kulübesinde tezahürat yapmayı dahi öğrendim. Hiç yapmamıştım. Kendimi aştım"

Balotelli'nin yeniden millî takım düzeyine çıkışı...

"Mutluyum. Bunu ne kadar önemsediğini biliyordum. Zaten eğer oyuncu işin içine emek, coşku, pozitif düşünce katmazsa teknik direktör hiçbir şey yapamaz. Bunu o başardı. Gerisini doğa ana sağladı çünkü Mario, futbol oynamayı gerçekten çok iyi biliyor"

Andrea Pirlo & Fatih Karagümrük...

"Gelmesini isterim. Türkiye'de Süper Lig iyi bir seviyede. Burada da ayrıntılar belirleyici oluyor. Biz İtalyan teknisyenler de ligin daha da gelişmesinde yardımcı olabiliriz. En iyileri olduğumuzu söylemiyorum ama taktiksel açıdan bir şeyler getiriyoruz"

Yunus Akgün & Roma...

"Yunus Akgün konusunda Jose Mourinho ile konuşmadım. Ama böyle bir imkanım olsaydı kesinlikle tavsiye ederdim. Güçlü, hızlı, teknik... Asist yapmayı, gol atmayı çok iyi biliyor. Pas kanallarını görüyor ve her zaman şutlarda köşeleri hedefliyor"