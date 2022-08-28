Spor Toto Süper Lig 'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kevin Rodrigues'in golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Balotelli ile İtalyan teknik adam Vincenzo Montella arasında gergin anlar yaşandı. Futbolcular, yardımcı antrenör ve asbaşkanın araya girmesiyle olay yatıştı.

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un hocası önce karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, ardından Balotelli ile arasında geçen tartışma hakkında konuştu.





İşte Montella'nın açıklamaları:

Çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum çok değerli bir galibiyet aldılar. Oyuna iyi başladık, maçın başında da gol bulduk. Son 3 maçtır 1-0 kaybeden bir takım rakibimiz. Zor bir maç olacağını biliyorduk.

"BEKLENTİMİN ALTINDA KALDI"

Bu konuda bir şey söylememe gerek yok. Sadece kendi beklentilerimin altında kaldı. Maçın sonunda böyle gerginlikler olabilir. Onun dışında bir şey söylemeyeceğim.