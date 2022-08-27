Süper Lig 'in 4. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 6. dakikada Kevin Rodrigues'in attığı golle 1-0 mağlup eden Adana Demirspor, 9 puanla 2. sıraya yerleşti. 90 dakikanın sona ermesinin ardından ise sahalarda ender gözüken bir olay yaşandı.

Sahaya sinirli bir şekilde giren Mavi Şimşekler'in teknik patraonu Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen İtalyan teknik adamı diğer oyuncular sakinleştirmekte güçlük çekti.

İkinci yarının başında Artem Dzyuba'nın yerine oyuna dahil olan Mario Balotelli'nin son saniyelerde denediği ve başarısız olduğu çalım sonrası Ümraniyespor'un yakaladığı tehlikeli atak nedeniyle Montella'nın tecrübeli forvete tepki gösterdiği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.

Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürken 90 dakikanın ardından Montella, konu ile ilgili yayıncı kuruluşa konuştu, ''Balotelli konusunda bir şey söylememe gerek yok. O, beklentilerimin altında kaldı ve maçın sonunda da böyle gerginlikler olur.'' ifadelerini kullandı. (Görüntüler: beIN Sports)

Akıllara Mancini ile yaşadığı olay geldi

2010 yılında 29.5 milyon Euro bonservisle Inter'den Manchester City'ye transfer olan Mario Balotelli, İngiliz ekibinin 2013 yılındaki ABD kampında İngiliz ekibinin o dönemki teknik direktörü Roberto Mancini ile tartışmıştı.

LA Galaxy ile oynanan hazırlık maçında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topukla gol atmaya çalışan İtalyan forvet, pozisyonun hemen ardından Mancini tarafından oyundan çıkarılırken yedek kulübesinde ikili arasında sert bir diyalog yaşanmıştı.

Başkan Murat Sancak: Balotelli gider, başka Balotelli gelir

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçı sonrası Balotelli'nin geleceği hakkında konuşmuş, ''Normalde sakat. Önümüzdeki hafta oynar. Gidecekse de gitsin canım dünyanın sonu değil. Balotelli gider, başka Balotelli gelir. Dzyuba’yı gitme ihtimaline karşı aldık. Tekliflere açığız. Bende indirim yok, bende pazarlık yok. 4 milyon Euro yatıran herkes alabilir. Bankaya yatıran parayı düdüğü çalar. 4 milyon verdikten sonra yok diyemiyorum zaten, serbest kalma maddesi 4 milyon Euro. Herkese duyurum olsun; almak isteyen buyursun alsın götürsün.'' ifadelerini kullanmıştı.





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