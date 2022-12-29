Süper Lig 'in 16. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş 'a 1-0 mağlup oldu. Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Mücadelelerine rağmen puan alamamalarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Montella, "Maalesef 2022'yi mağlubiyetle tamamladık. Maça aslında iyi başlamıştık. Nitekim ikinci yarıda da beraberliği getirecek bir oyun sergiledik. Şu anda hem kafa hem de fiziksel olarak iyice toparlanmamız gerekiyor. İstediğimiz şekilde devam etmek adına 2023'e giriş yapacağız. Üzülmeden edemiyorum. Çünkü oyuncularımız sahada her şeylerini verdi. En azından beraberlikle ayrılabilirdik" dedi.

Pele'nin vefat haberi sonrası duyguları sorulan İtalyan teknik adam, "Maalesef bir futbol efsanesini daha kaybettik. Ailesine kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Uzun zamandır mücadele veriyordu. Maalesef bir efsaneyi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Performanslarının endişe yaratacak düzeyde olmadığını belirten Montella, "Bir hoca ne zaman endişelenmesi gerekiyor? Takım pozisyon üretemiyorsa... Biz pozisyon üretiyoruz. Bunları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun üzerine çalışacağız" dedi.



