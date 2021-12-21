Vincenzo Montella: Yunus, çok büyük bir performans gösterdi

Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig 'in 18. haftasında Galatasaray 'ı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella açıklamalarında oyuncularının takkım ruhunu yansıttıklarını belirtti ve maçta 2 gol atan Yunus Akgün'ün büyük bir performans gösterdiğini söyledi.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ben çok bir şey yapmıyorum. Oyuncularım takım ruhunu yansıtıyor. Bireysel olarak performanslar yükseliyor. Takımımızın gollerinde taraftarların katkısı var çünkü her zaman arkamızdalar."

"Futbolda topa sahip olmak farkı yaratmıyor. Rakip topa daha çok sahip oldu ama bizim takımımız ne yaptığını biliyordu."

"Yunus, çok büyük bir performans gösterdi. Onu tebrik etmek istiyorum. Sol ayakla ilk golünü attı, diğer golleri sağ ayağıylaydı. Sadece kaliteli oynamadı, devamlılık da sağladı. Bu da bize galibiyeti getirdi."



