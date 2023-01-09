Süper Lig ’in 18’inci haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Aslında çok iyi bir maç çıkardıklarını belirten Montella, “Oyuncularımı sergiledikleri futboldan dolayı tebrik ediyorum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibi iyi kapattık. Saha içerisindeki taktiksel oyunların dışında aslında konuşmamız gereken 2 tane pozisyon var. Ve bu pozisyonlar hakkında konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. İlk pozisyon aleyhimize verilen penaltı pozisyonu ki bu sorgulanmalı. Bence tartışılabilir bir pozisyon. İkincisi ise Belhanda’nın çok net bir pozisyonda hakeme çarpan top atağımızı kesiyor. Orada oyunun durması gerekiyor. En azından hakemin müdahale etmesi gerekiyor. 1.5 senedir bu tarz pozisyonlar nedeniyle puan tablosunda geride kaldığımızı görüyoruz. Yetkililerin bu konuda bize açıklama yapması gerekiyor” diye konuştu.

Montella, tam anlamıyla sahaya bir forvet sürmemesi ile ilgili soruya ise “1 maç öncesine kadar deplasmanda en çok gol atan takım bizdik. Biz forvetlerle oynayan bir takımız aslında ama bu daha çok sizin forvet deyince aklınıza nasıl bir özellikte oyuncu geldiği ile alakalı” ifadelerini kullandı.

Maç sonu yaşanan olaylar hakkında da İtalyan teknik adam, “Maç sonunda hakeme selam vermeye gittim. Türkiye’de bazen başka yıllardan kalma bir futbol anlayışı var gibi duruyor. Yedek kulübesi bağıran takıma faul çalınıyor. Hakemler bize bizim olanı verseler yeterli aslında. Ama unutmamak gerekir ki hakemler de insan ve onlarda hata yapabilirler. Ama bu şekilde kaybedilen puanlar bizi sezon sonunda etkileyebilir. Gördüğüm o ki Türkiye’de futbol adına üzücü durumlar yaşanıyor ve futbol sevgisi olan ufacık çocuklar bile bundan dolayı etkileniyor” açıklamasında bulundu.







