Vincenzo Montella: “Oyuncularımla gurur duyuyorum”

Spor Toto Süper Lig ’in 14. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, iki takımın da maçı kazanmak için sahaya çıktığını söyledi. Oyuncularının büyük bir tebriki hak ettiğini vurgulayan Montella, “Onlarla gurur duyuyorum. İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen takımın ruhunu sahaya yansıttılar. Hiçbir şekilde kaybetmek istemediklerini tekrar tekrar sahada gösterdiler. Serimizi de uzattık. Seriyi de devam ettirdiğimiz için memnunum. İlk yarının 13 maçının 8’ini deplasmanda oynadık. Dezavantaj gibi gözükse de ikinci yarı bize büyük avantajlar getirebilecek bir takvimle oynayacağız. O yüzden hazırlıklarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Hakemin performansına yönelik açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, “Hakemin performansını ele almak istiyorum. Kenardan maçı seyrettiğimde çok iyi yönettiğini söyleyebilirim. Tekrar seyretmedim ama benim aldığım hissiyat hakemin iyi yönettiğiydi” ifadelerini kullandı.

ANTALYA (İHA)