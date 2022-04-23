Vincenzo Montella isyan etti! 'Böyle bir penaltıyı gülünç buluyorum'

Süper Lig 'in 34. haftasında sahasında Trabzonspor 'a 3-1 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonrası yaptığı açıklamalarda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği kararlarla ilgili isyan etti. İtalyan teknik adam, verilen penaltı kararını gülünç bulduğunu ve VAR'ın olduğu dönemde böyle bir penaltı kararının çıkmasını anlatacak kelimeler bulamadığını söyledi.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

Ben bir kelimeyle özetleyemem maçı. Baktığınızda maçın gidişatını değiştiren pozisyonlar oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum sonuna kadar hak ettiler. Çocuklarımı da tebrik ediyorum. VAR'ın olduğu bir yerde böyle bir penaltıyı gülünç buluyorum. Hakemlerle alakalı ben çok konuşmam. VAR'ın olduğu dönemde böyle bir pozisyonda nasıl bir penaltı verilir gerçekten inanamadım. Buraya gelen taraftarlara da çok teşekkür ediyorum.

Ben sadece dengeli bir hakemin eksikliğini hissettim. Biz halen yarışın içerisindeyiz. Son 10 maçtır pozisyonların geneline baktığınızda her zaman bize karşı çalınan bir durum var.

Herkes hata yapabilir. Ben belki yanlış 11 sahaya sürebilirim, futbolcularımız hata yapabilir, hakemler de hata yapabilir ama maç başlar başlamaz böyle bir penaltının verilmesi... Tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Ben 40 yıllık bir deneyime sahibim. Maça geliyorsunuz, müthiş bir maç var. Stat full. Herkesin hayali var, seyircilerin hayali var, bizim hayalimiz var. Verdiği kararlar maçın seyrini değiştirdi.