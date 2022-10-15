Vincenzo Montella: Böyle bir deplasmanda kazanmak önemliydi

Spor Toto Süper Lig ’in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 4-1’lik farklı galibiyetle ayrılan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Galibiyet için mutlu olduğunu ifade eden Montella, “Aslında bu galibiyet için çok mutluyum. Zorlu bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Bunu iyi ve organize bir takıma karşı yaptık. Zaman zaman maçta bazı enstantanelerde bizi çok zor duruma düşürebilen bir takım vardı karşımızda. Kasımpaşa’yı tebrik etmek istiyorum. İyi bir takım. Bizim futbolcularımız da maçı sonun kadar bırakmadılar. 2-1 olduğunda dahi takımımız yakta kalmayı başardı. İyi bir galibiyete elde ettik. Böyle bir deplasmanda böyle bir galibiyet bizim için önemliydi” ifadelerini kullandı.





Belhanda hakkında da konuşan Montella, “Geçen sene ile bu sene arasında büyük bir fark var. Geçen sene birkaç sakatlık yaşadı ve fiziksel olarak geride kaldığı dönemler oldu. Kendisini tebrik etmek istiyorum. Bir forvet gibi hem gol atıp hem de asistler yapıyor. Performansı nedeniyle sizlerin huzurunda kendisini tebrik etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

İSTANBUL (İHA)